Хор из Турков выступил на «Поле чудес»
В выпуске передачи «Поле чудес», который вышел 28 февраля, выступил ансамбль казачьей песни «Балагуры» из поселка Турки.
Мужчины в синих и красных мундирах в образе воинов спели песню «Эх, не пыли, дорога» с музыкальным сопровождением клавишных и ударных инструментов.
В конце выступления зрители увидели показательные выступления с саблей.
Видео исполнения обнародовали в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте». В комментариях под записью местные жители отметили, что ансамбль любят во всем районе и выразили свою радость за них.
Ансамбль из Турков на «Поле чудес».
ИСТОЧНИК KP.RU