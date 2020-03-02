2020-03-02T10:49:29+03:00
Общество

Хор из Турков выступил на «Поле чудес»

Исполнители спели песню «Эх, не пыли, дорога»
Дарья Вострикова
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Хор "Балагуры" выступил на "поле чудес"Хор "Балагуры" выступил на "поле чудес"
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В выпуске передачи «Поле чудес», который вышел 28 февраля, выступил ансамбль казачьей песни «Балагуры» из поселка Турки.

Мужчины в синих и красных мундирах в образе воинов спели песню «Эх, не пыли, дорога» с музыкальным сопровождением клавишных и ударных инструментов.

В конце выступления зрители увидели показательные выступления с саблей.

Видео исполнения обнародовали в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте». В комментариях под записью местные жители отметили, что ансамбль любят во всем районе и выразили свою радость за них.

Ансамбль из Турков на «Поле чудес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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