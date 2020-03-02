2020-03-02T08:52:54+03:00
Общество

Саратовцы возмутились припаркованным на тротуаре у горпарка джипом

Машина перегородила дорожку
Екатерина Семенова
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Очевидцы запечатлели перегородившую тротуар иномарку. Фото соцсетейОчевидцы запечатлели перегородившую тротуар иномарку. Фото соцсетей
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Жителя Саратова возмутил автомобиль, припаркованный на тротуаре.

- Вот такие товарищи приехали в Горпарк блинчики покушать, а тех, кому нужен проход, в гробу они видали, — написал пользователь Артем Володин в группе «Саратов онлайн».

Он опубликовал фотографию, на которой видно, что автомобиль Suzuki Grand Vitara стоит в проходе аллеи, заехав за ограждение.

У большинства комментаторов это вызвало негодование. Они отметили, что там люди ходят в детский сад и ЗАГС. Есть и те, кто не видит в поступке водителя ничего плохого, отмечая, что при желании можно протиснуться между машиной и оградой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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