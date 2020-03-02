Саратовцы возмутились припаркованным на тротуаре у горпарка джипом
Жителя Саратова возмутил автомобиль, припаркованный на тротуаре.
- Вот такие товарищи приехали в Горпарк блинчики покушать, а тех, кому нужен проход, в гробу они видали, — написал пользователь Артем Володин в группе «Саратов онлайн».
Он опубликовал фотографию, на которой видно, что автомобиль Suzuki Grand Vitara стоит в проходе аллеи, заехав за ограждение.
У большинства комментаторов это вызвало негодование. Они отметили, что там люди ходят в детский сад и ЗАГС. Есть и те, кто не видит в поступке водителя ничего плохого, отмечая, что при желании можно протиснуться между машиной и оградой.
ИСТОЧНИК KP.RU