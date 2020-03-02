В Саратове задержали двух наркоманов с «солью»
В субботу, 28 февраля, в Ленинском и Кировском районах Саратова полицейские задержали двух наркоманов.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, один из них оказался 27-летним жителем Петровска, его поймали у дома №45 на Волгоградской улице. При себе у мужчины было 12 свертков с «солью» в фольге, обмотанных изолентой.
Гражданин пояснил, что приобрел вещество для себя.
Второго правонарушителя задержали в этот же день на улице Лесная республика. В левом кармане куртки 33-летнего рецидивиста полицейские обнаружили 0,45 грамма синтетического наркотика.
Мужчина рассказал, что подобрал вещество в гаражном кооперативе «Лесной», а информацию об этой точке ему дала малознакомая гражданка, с которой он познакомился на проспекте Кирова.
На обоих наркоманов завели уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU