2020-03-02T08:30:08+03:00
Происшествия

В Саратове задержали двух наркоманов с «солью»

При себе у них обнаружили свертки с наркотиками
Дарья Вострикова
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В субботу, 28 февраля, в Ленинском и Кировском районах Саратова полицейские задержали двух наркоманов.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, один из них оказался 27-летним жителем Петровска, его поймали у дома №45 на Волгоградской улице. При себе у мужчины было 12 свертков с «солью» в фольге, обмотанных изолентой.

Гражданин пояснил, что приобрел вещество для себя.

Второго правонарушителя задержали в этот же день на улице Лесная республика. В левом кармане куртки 33-летнего рецидивиста полицейские обнаружили 0,45 грамма синтетического наркотика.

Мужчина рассказал, что подобрал вещество в гаражном кооперативе «Лесной», а информацию об этой точке ему дала малознакомая гражданка, с которой он познакомился на проспекте Кирова.

На обоих наркоманов завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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