2020-03-02T08:29:12+03:00
Происшествия

В Лысогорском районе на пожаре сгорел человек

Его личность пока не установлена
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Лысогорском районе Саратовской области на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Жители села Ключи увидели возгорание частного дома рано утром 2 марта и вызвали помощь.

Во время пожара дом обрушился. После тушения огня на полу в жилой комнате были найдены останки сильно обгоревшего человека.

Следователи осмотрели место ЧП. По предварительной версии, причиной пожара стала электроплитка. Она стояла на полу в комнате, где занялся огонь.

Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего. Проводят необходимые экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Балаковского района горел дом
Таксисты Саратова начали забастовку
Ремонтник стиральной машины украл у жительницы Саратова золота на 56 тыс. рублей
В Саратове перестанет ходить маршрутка №94
Саратовцы приняли участие в праздновании Масленицы от ТРЦ «Тау Галерея»
Первая декада марта в Саратовской области будет аномально теплой
В Саратовской области подведены итоги конкурса на лучший проект «Дом культуры. Новый формат»
Жители России не слишком боятся коронавируса
Прокуратура Советского района добилась блокировки сайтов по обучению воровству
В Энгельсе горели три автомобиля
На пожаре в Заводском районе обнаружено тело мужчины
Саратовцы взяли шесть медалей всероссийских соревнований по бадминтону
Главврач саратовской больницы №10 задолжал деньги поставщику лекарств
В Саратове рецидивист украл технику у парикмахера
Чиновники отказали 69-летней беженке из Азербайджана в помощи
Минздрав по поводу противовирусной экипировки врачей «скорой» в Саратове: Это профилактика