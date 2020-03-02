В Лысогорском районе на пожаре сгорел человек
В Лысогорском районе Саратовской области на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Жители села Ключи увидели возгорание частного дома рано утром 2 марта и вызвали помощь.
Во время пожара дом обрушился. После тушения огня на полу в жилой комнате были найдены останки сильно обгоревшего человека.
Следователи осмотрели место ЧП. По предварительной версии, причиной пожара стала электроплитка. Она стояла на полу в комнате, где занялся огонь.
Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего. Проводят необходимые экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU