2020-03-02T08:28:12+03:00
Происшествия

Грабитель с пистолетом забрал из магазина две пачки сигарет

За сигареты стоимостью 216 рублей мужчина может получить до десяти лет тюрьмы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 1 марта в магазин на улице Автомобильная в Волжском районе Саратова зашел мужчина и взял две пачки сигарет общей стоимостью 216 рублей. Вместо денег он продемонстрировал продавцу пистолет и скрылся.

Испуганный директор торговой точки сразу сообщил о происшествии в полицию. Сотрудники ППС оперативно отреагировали и буквально на соседней улице — Хрустальной — задержали подозреваемого — 37-летнего мужчину, ранее судимого за кражу и грабеж.

Сигареты у него изъяли, правда, только одну пачку, вторую он уже успел раскурить. Вместе с похищенным обнаружили и пистолет — пневматический «Smersh» model h1 cal 4,5 mm. Оружие отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Любителю помахать пистолетом и бесплатно покурить грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Балаковского района горел дом
Таксисты Саратова начали забастовку
Ремонтник стиральной машины украл у жительницы Саратова золота на 56 тыс. рублей
В Саратове перестанет ходить маршрутка №94
Саратовцы приняли участие в праздновании Масленицы от ТРЦ «Тау Галерея»
Первая декада марта в Саратовской области будет аномально теплой
В Саратовской области подведены итоги конкурса на лучший проект «Дом культуры. Новый формат»
Жители России не слишком боятся коронавируса
Прокуратура Советского района добилась блокировки сайтов по обучению воровству
В Энгельсе горели три автомобиля
На пожаре в Заводском районе обнаружено тело мужчины
Саратовцы взяли шесть медалей всероссийских соревнований по бадминтону
Главврач саратовской больницы №10 задолжал деньги поставщику лекарств
В Саратове рецидивист украл технику у парикмахера
Чиновники отказали 69-летней беженке из Азербайджана в помощи
Минздрав по поводу противовирусной экипировки врачей «скорой» в Саратове: Это профилактика