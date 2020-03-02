Грабитель с пистолетом забрал из магазина две пачки сигарет

2 Март 2020 2020-03-02T08:28:12+03:00

За сигареты стоимостью 216 рублей мужчина может получить до десяти лет тюрьмы

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Вечером 1 марта в магазин на улице Автомобильная в Волжском районе Саратова зашел мужчина и взял две пачки сигарет общей стоимостью 216 рублей. Вместо денег он продемонстрировал продавцу пистолет и скрылся.

Испуганный директор торговой точки сразу сообщил о происшествии в полицию. Сотрудники ППС оперативно отреагировали и буквально на соседней улице — Хрустальной — задержали подозреваемого — 37-летнего мужчину, ранее судимого за кражу и грабеж.

Сигареты у него изъяли, правда, только одну пачку, вторую он уже успел раскурить. Вместе с похищенным обнаружили и пистолет — пневматический «Smersh» model h1 cal 4,5 mm. Оружие отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Любителю помахать пистолетом и бесплатно покурить грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU