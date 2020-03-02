Грабитель с пистолетом забрал из магазина две пачки сигарет
Вечером 1 марта в магазин на улице Автомобильная в Волжском районе Саратова зашел мужчина и взял две пачки сигарет общей стоимостью 216 рублей. Вместо денег он продемонстрировал продавцу пистолет и скрылся.
Испуганный директор торговой точки сразу сообщил о происшествии в полицию. Сотрудники ППС оперативно отреагировали и буквально на соседней улице — Хрустальной — задержали подозреваемого — 37-летнего мужчину, ранее судимого за кражу и грабеж.
Сигареты у него изъяли, правда, только одну пачку, вторую он уже успел раскурить. Вместе с похищенным обнаружили и пистолет — пневматический «Smersh» model h1 cal 4,5 mm. Оружие отправлено на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Любителю помахать пистолетом и бесплатно покурить грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU