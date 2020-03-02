2020-03-02T07:48:05+03:00
Происшествия

Два человека в ВАЗе насмерть разбились о фуру в Саратовской области

Выжил пристегнутый ремнем безопасности пассажир
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Поздно вечером 1 марта в Новоузенском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП.

Как сообщили в ГИБДД региона, около 22.50 на сельской дороге между селом Дмитриевка и поселком Облив ВАЗ-21101 под управлением 24-летнего мужчины врезался в стоящий грузовик MAN с полуприцепом.

В результате столкновения и водитель, и его 24-летний пассажир, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли на месте. Еще один пассажир «десятки», 22-летний молодой человек, был пристегнут и выжил. Прибывшие на место аварии медики госпитализировали его.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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