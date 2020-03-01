Четыре человека пострадали в аварии в центре Саратова
"Девятка" врезалась в такси и столб [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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На улице Астраханская в Саратове в аварии пострадали четыре человека.
Как сообщает ЧП Саратов, ДТП произошло на пересечении с улицей Зарубина.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2109 врезался в Ладу Веста (такси), а потом влетел в столб.
"Девяткой" управлял 17-летний водитель.
Фото Саратовской областной службы спасения
Госпитализированы четыре человека: водитель ВАЗ-2109 и три пассажира 16, 17 и 18 лет.
На месте работают сотрудники ГИБДД, областные и городские спасатели, медики скорой помощи и Центра медицины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU