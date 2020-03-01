2020-03-01T22:50:56+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в аварии в центре Саратова

"Девятка" врезалась в такси и столб [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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На улице Астраханская в Саратове в аварии пострадали четыре человека.

Как сообщает ЧП Саратов, ДТП произошло на пересечении с улицей Зарубина.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2109 врезался в Ладу Веста (такси), а потом влетел в столб.

"Девяткой" управлял 17-летний водитель.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Госпитализированы четыре человека: водитель ВАЗ-2109 и три пассажира 16, 17 и 18 лет.

На месте работают сотрудники ГИБДД, областные и городские спасатели, медики скорой помощи и Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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