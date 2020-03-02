2020-03-02T07:51:06+03:00
Происшествия

В Балакове мужчина ушел из дома и умер на улице

Труп нашли родственники
Екатерина Семенова
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В Балакове найден погибшим пропавший без вести 50-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Мужчина вышел из дома 29 февраля и не вернулся. 1 марта родственники отправились на поиски и обнаружили тело возле дома на улице Дорожная.

Следователи осмотрели труп и не нашли следов насильственной смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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