В Балакове мужчина ушел из дома и умер на улице
Труп нашли родственники
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В Балакове найден погибшим пропавший без вести 50-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
Мужчина вышел из дома 29 февраля и не вернулся. 1 марта родственники отправились на поиски и обнаружили тело возле дома на улице Дорожная.
Следователи осмотрели труп и не нашли следов насильственной смерти.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU