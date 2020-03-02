В Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве из-за навязчивой песни

2 Март 2020 2020-03-02T07:43:25+03:00

Хозяин дома десять раз ударил певца по голове топором

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В Перелюбе Саратовской области вынесен приговор 59-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Вечером 18 ноября к мужчине пришел 65-летний житель Перелюба. Вместе они устроили застолье с алкоголем, от которого гостя потянуло на пение. При этом он раз за разом повторял одну и ту же песню, что разозлило хозяина дома. Однако, несмотря на просьбы замолчать, гражданин не унимался.

Более того, он выхватил у 59-летнего мужчины телефон, когда тот принялся звонить внучке, и оскорбительно обозвал ее.

Терпение хозяина дома лопнуло, он взял топор и не менее десяти раз ударил гостя по голове.

После этого злоумышленник ушел спать, оставив раненого человека на полу. Когда он проснулся около двух ночи, тот уже был мертв.

Мужчина сразу же пошел в полицию, а на суде полностью признал вину и раскаялся.

Его отправили в колонию строгого режима на шесть лет и восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU