2020-03-02T07:34:59+03:00
Происшествия

Пасынок зарезал отчима на саратовском пляже зимой

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова 28-летнего парня обвинили в гибели отчима.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась на пляже «Городские пески» в ночь на 21 декабря.

46-летний мужчина работал там сторожем в ночную смену. Во время дежурства к нему пришел пасынок, вместе они выпили. При этом отчим начал упрекать молодого мужчину в неправильном образе жизни. В ответ тот три раза ударил его ножом в грудь и живот, а потом сбежал.

Раненый сумел выйти из сторожки и добрался до моста через Волгу, но там потерял сознание. Его обнаружили сотрудники ДПС и прохожие. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался через несколько дней.

В отношении пасынка, который ранее трижды был судим, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. Свою вину тот признал полностью и был взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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