Следователи начали проверку гибели женщины при падении из окна в Степном

1 Март 2020 2020-03-01T19:10:35+03:00

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Следователи начали проверку по факту гибели женщины в поселке Степное Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 29 февраля. Установлено, что погибшей 28 лет.

Марксовский межрайонный следственный отдел начал проверку по данному факту.

Ранее «Комсомолка» писала, что момент падения был запечатлен очевидцами на камеру. Женщина выпала из окна пятого этажа. Она скончалась в больнице через несколько часов после падения с высоты пятого этажа.

Предполагается, что погибшая могла быть пьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU