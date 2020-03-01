2020-03-01T18:15:07+03:00
Происшествия

В Саратове иномарка протаранила ограду АЗС

Обошлось без пострадавших [фото]
Ольга Симонова
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Иномарка врезалась в ограждение АЗС на ОсиповаИномарка врезалась в ограждение АЗС на ОсиповаФото: Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова автомобиль Hyundai Sonata врезался в забор автозаправочной станции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на улице Осипова, при пересечении с улицей Планерная.

Пострадавших нет, в машине ехали три человека.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

На месте работает ГИБДД Фото: Ольга Симонова

На месте работает ГИБДДФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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