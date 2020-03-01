В Саратове иномарка протаранила ограду АЗС
Обошлось без пострадавших [фото]
Иномарка врезалась в ограждение АЗС на ОсиповаФото: Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова автомобиль Hyundai Sonata врезался в забор автозаправочной станции.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на улице Осипова, при пересечении с улицей Планерная.
Пострадавших нет, в машине ехали три человека.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
На месте работает ГИБДДФото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU