2020-03-01T18:10:58+03:00
Происшествия

В Степном девушка сорвалась с пятого этажа

Падение попало на камеру очевидца [видео 18+]
Екатерина Семенова
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В Степном человек сорвался с пятого этажа.

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В поселке Степное Саратовской области с высоты пятого этажа упал человек.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, пострадавший сорвался, стоя на карнизе.

На выложенном в группе «Саратов онлайн» видео запечатлено, как человек, предположительно, девушка, стоит на карнизе снаружи дома. В какой-то момент она сорвалась и рухнула вниз.

О состоянии пострадавшей пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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