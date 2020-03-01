В Степном девушка сорвалась с пятого этажа
Падение попало на камеру очевидца [видео 18+]
В Степном человек сорвался с пятого этажа.
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В поселке Степное Саратовской области с высоты пятого этажа упал человек.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, пострадавший сорвался, стоя на карнизе.
На выложенном в группе «Саратов онлайн» видео запечатлено, как человек, предположительно, девушка, стоит на карнизе снаружи дома. В какой-то момент она сорвалась и рухнула вниз.
О состоянии пострадавшей пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU