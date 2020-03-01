В Степном девушка сорвалась с пятого этажа

1 Март 2020 2020-03-01T18:10:58+03:00

В Степном человек сорвался с пятого этажа.

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В поселке Степное Саратовской области с высоты пятого этажа упал человек.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, пострадавший сорвался, стоя на карнизе.

На выложенном в группе «Саратов онлайн» видео запечатлено, как человек, предположительно, девушка, стоит на карнизе снаружи дома. В какой-то момент она сорвалась и рухнула вниз.

О состоянии пострадавшей пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU