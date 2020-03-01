Саратовцы сожгли Масленицу

1 Март 2020 2020-03-01T17:22:38+03:00

Фото со страницы главы Саратова Михаила Исаева в Instagram

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Саратов проводил зиму масленичными гуляниями.

Сегодня, 1 марта, на театральной площади города состоялся концерт в честь масленицы. Участие в нем приняли творческие коллективы.

Также работали фотозоны, были организованы игры и конкурсы, спортивные состязания, выступления скоморохов, ряженых, аниматоров, ростовых кукол

Выступили творческие коллективы города

Свои программы представил каждый район города. Были развернуты площадки с угощениями. Работали палатки с выпечкой, блинами чаем кондитерскими изделиями, сувенирами, поделками народного творчества.

В завершение было торжественно сожжено чучело Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU