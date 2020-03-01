Саратовцы сожгли Масленицу
Саратов проводил зиму масленичными гуляниями.
Сегодня, 1 марта, на театральной площади города состоялся концерт в честь масленицы. Участие в нем приняли творческие коллективы.
Также работали фотозоны, были организованы игры и конкурсы, спортивные состязания, выступления скоморохов, ряженых, аниматоров, ростовых кукол
Выступили творческие коллективы города
Свои программы представил каждый район города. Были развернуты площадки с угощениями. Работали палатки с выпечкой, блинами чаем кондитерскими изделиями, сувенирами, поделками народного творчества.
В завершение было торжественно сожжено чучело Масленицы.
ИСТОЧНИК KP.RU