Генсовет «Единой России» согласовал кандидатуру Антонова для выдвижения на должность сенатора

1 Март 2020 2020-03-01T14:35:42+03:00

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Президиум Генерального совета «Единой России» согласовал предложение Президиума регионального политсовета Партии о выдвижении Алексея Антонова на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Такое решение было принято в среду, 26 февраля. Документ подписан секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

- В настоящее время Решение ПГС передано во фракцию «Единой России» Саратовской областной Думы. Депутатам предстоит выдвинуть кандидатуру Антонова на ближайшем заседании регионального парламента, когда будет рассматриваться вопрос о новом члене Совета Федерации от Саратовской области – отмечают в реготделении «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU