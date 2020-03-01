Генсовет «Единой России» согласовал кандидатуру Антонова для выдвижения на должность сенатора
Президиум Генерального совета «Единой России» согласовал предложение Президиума регионального политсовета Партии о выдвижении Алексея Антонова на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Такое решение было принято в среду, 26 февраля. Документ подписан секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
- В настоящее время Решение ПГС передано во фракцию «Единой России» Саратовской областной Думы. Депутатам предстоит выдвинуть кандидатуру Антонова на ближайшем заседании регионального парламента, когда будет рассматриваться вопрос о новом члене Совета Федерации от Саратовской области – отмечают в реготделении «Единой России».
ИСТОЧНИК KP.RU