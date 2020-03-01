В Саратове мужчина запинал до потери сознания оппонента в споре
На проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова мужчину избили ногами во время ссоры.
Подробности сообщает «ЧП-Саратов». По предварительной версии, причиной стала словесная перепалка между двумя подвыпившими гражданами
один из мужчин стоял на балконе дома №26, второй проходил по улице. Они поссорились, и прохожий предложил оппоненту выйти из дома. Там он набросился на него и многократно ударил ногами, фактически затоптав. От этого пострадавший потерял сознание.
В тот момент мимо проезжали сотрудники пожарной части №4 и полицейские. Они оттащили и задержали агрессивного мужчину, а прибывшие по вызову медики госпитализировали раненого.
Обстоятельства драки выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU