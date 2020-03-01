2020-03-01T14:29:44+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина запинал до потери сознания оппонента в споре

Оба были пьяны
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова мужчину избили ногами во время ссоры.

Подробности сообщает «ЧП-Саратов». По предварительной версии, причиной стала словесная перепалка между двумя подвыпившими гражданами

один из мужчин стоял на балконе дома №26, второй проходил по улице. Они поссорились, и прохожий предложил оппоненту выйти из дома. Там он набросился на него и многократно ударил ногами, фактически затоптав. От этого пострадавший потерял сознание.

В тот момент мимо проезжали сотрудники пожарной части №4 и полицейские. Они оттащили и задержали агрессивного мужчину, а прибывшие по вызову медики госпитализировали раненого.

Обстоятельства драки выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24