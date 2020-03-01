В Саратове мужчина запинал до потери сознания оппонента в споре

1 Март 2020 2020-03-01T14:29:44+03:00

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На проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова мужчину избили ногами во время ссоры.

Подробности сообщает «ЧП-Саратов». По предварительной версии, причиной стала словесная перепалка между двумя подвыпившими гражданами

один из мужчин стоял на балконе дома №26, второй проходил по улице. Они поссорились, и прохожий предложил оппоненту выйти из дома. Там он набросился на него и многократно ударил ногами, фактически затоптав. От этого пострадавший потерял сознание.

В тот момент мимо проезжали сотрудники пожарной части №4 и полицейские. Они оттащили и задержали агрессивного мужчину, а прибывшие по вызову медики госпитализировали раненого.

Обстоятельства драки выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU