В Саратове лопаются фонарные столбы из монтажной пены

1 Март 2020 2020-03-01T11:27:55+03:00

На столбе "под чугун" лопнуло покрытие. Фото соцсетей

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В Саратове начали лопаться фонарные столбы.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на набережной расклеилось покрытие столба, имитировавшее чугун. Стало видно, что внутри он заполнен монтажной пеной.

Соответствующее фото опубликовано в группе «Саратов Life» пользователем под ником «Рив Гош». На снимке видно, что столб пытались «починить» скотчем.

Причем, по словам горожан, такие же столбы стоят на проспекте 50 лет Октября.

- Когда ветер сильный, их шатает со страшной силой, – написала Наталья Лаврухина.

Комментаторы шутят, что весной вместе с почками начинают проклевываться и фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU