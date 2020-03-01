В Саратове лопаются фонарные столбы из монтажной пены
В Саратове начали лопаться фонарные столбы.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на набережной расклеилось покрытие столба, имитировавшее чугун. Стало видно, что внутри он заполнен монтажной пеной.
Соответствующее фото опубликовано в группе «Саратов Life» пользователем под ником «Рив Гош». На снимке видно, что столб пытались «починить» скотчем.
Причем, по словам горожан, такие же столбы стоят на проспекте 50 лет Октября.
- Когда ветер сильный, их шатает со страшной силой, – написала Наталья Лаврухина.
Комментаторы шутят, что весной вместе с почками начинают проклевываться и фонари.
ИСТОЧНИК KP.RU