Первый день весны в Саратове будет теплым
Осадков не ожидается
В Саратове будет тепло и солнечноФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
В Саратовской области 1 марта будет теплым днем.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, осадки маловероятно.
На небе наблюдается небольшая облачность. Местами возможны туман и изморозь. Ветер будет дуть преимущественно с запада со скоростью 3-8 метров в секунду.
Столбик термометра покажет днем до +7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU