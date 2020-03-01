2020-03-01T08:08:56+03:00
Общество

Первый день весны в Саратове будет теплым

Осадков не ожидается
Екатерина Семенова
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В Саратове будет тепло и солнечноВ Саратове будет тепло и солнечноФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области 1 марта будет теплым днем.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, осадки маловероятно.

На небе наблюдается небольшая облачность. Местами возможны туман и изморозь. Ветер будет дуть преимущественно с запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Столбик термометра покажет днем до +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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