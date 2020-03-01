«Лиза Алерт Саратов» начала розыски Саши Харловой из Балаково

1 Март 2020 2020-03-01T01:37:45+03:00

Девушку не видели с 26 февраля, поиски уже ведет полиция

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Поисковики отряда «Лиза Алерт Саратов» подключились к розыскам 21-летней Александры Харловой.

Девушка из города Балаково Саратовской области пропала 26 февраля.

Ее приметы: рост 164 см, xудощавого телосложения, черные длинные крашенные волосы.В день исчезновения Александра была одета в белую с голубым куртку, темно-синие джинсы, красные кеды.

Любую информацию о ее местонахождении или появлении просят сообщать по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что около полуночи 26 февраля девушка позвонила маме, рассказала, что едет на такси в село Хлебновка к ней домой, но после этого ее никто не видел. Телефонный номер Александры Харловой недоступен.

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Полиция сообщили следующие приметы пропавшей: на вид 20-21 год, рост 165–170 см, худощавого телосложения. На момент пропажи была одета в белую куртку с голубыми вставками, темно-синие джинсы и красные кеды. На обеих предплечьях имеются татуировки в виде скрипичного ключа, пяти круглых знаков и надписи «mom».

ИСТОЧНИК KP.RU