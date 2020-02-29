Из травмпункта к родственникам отпустили детей, попавших под колеса машины в Солнечном
Их бабушка остается в больнице
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Попавших вместе со своей бабушкой под колеса авто в Саратове годовалую девочку и 8-летнего мальчика после осмотра в травмпункте передали родственникам. Дети пострадали в результате наезда автомобиля, когда вместе с бабушкой переходили дорогу в поселке Солнечный по пешеходному переходу.
64-летняя женщина остается в больнице, сообщили в ГИБДД Саратова. Напомним, еще один ребенок, 2-летний малыш, в результате ДТП не пострадал.
Наезд на женщину с детьми сегодня днем, 29 февраля совершил 68-летний водитель Datsun On-Do.
ИСТОЧНИК KP.RU