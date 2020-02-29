«Автодор» разменял сотню и наконец победил в Лиге ВТБ

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:09:53+03:00

До этого команда потерпела 7 поражений подряд

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После 7 поражений подряд саратовский баскетбольный «Автодор» сумел наконец прервать эту серию. В домашнем матче 29 февраля саратовская команда обыграла аутсайдера лиги белорусский «Цмоки-Минск».

Итоговый счет игры в пользу хозяев 109:90.

Самым результативным в «Автодоре» стал американец Маркел Старкс, набравший 21 очко.

При этом команда по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице, это была только пятая победа из 17 матчей за текущий сезон.

Следующий матч саратовский клуб проведет 9 марта на выезде против лидера Единой лиги ВТБ текущего сезона – подмосковных «Химок».

ИСТОЧНИК KP.RU