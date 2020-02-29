«Автодор» разменял сотню и наконец победил в Лиге ВТБ
После 7 поражений подряд саратовский баскетбольный «Автодор» сумел наконец прервать эту серию. В домашнем матче 29 февраля саратовская команда обыграла аутсайдера лиги белорусский «Цмоки-Минск».
Итоговый счет игры в пользу хозяев 109:90.
Самым результативным в «Автодоре» стал американец Маркел Старкс, набравший 21 очко.
При этом команда по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице, это была только пятая победа из 17 матчей за текущий сезон.
Следующий матч саратовский клуб проведет 9 марта на выезде против лидера Единой лиги ВТБ текущего сезона – подмосковных «Химок».
ИСТОЧНИК KP.RU