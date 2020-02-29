2020-02-29T17:07:43+03:00
Происшествия

Два автомобиля в Саратове придавило упавшим деревом

ЧП произошло днем 29 февраля
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На улице Украинской в Кировском районе Саратова два автомобиля повреждены падением дерева. Чуть больше досталось автомобилю Ford, на него пришелся удар ствола. Крупная ветка достала ВАЗ-2109.

ЧП произошло днем между домами №6 и №8. Автомобили стояли без людей внутри, никто не пострадал.

Вызванные специалисты городской службы спасения распили ствол в присутствии полиции и владельцев авто.

Теперь им с помощью специалистов предстоит оценить ущерб и определить виновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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