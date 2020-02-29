Фонд капремонта в Саратовской области выполнил планы только на 38,3%
За прошедший 2019 года Фонд капитального ремонта Саратовской области объявил 10004 электронных аукциона и заключил только 2419 договоров. За год завершены работы на 478 объектах.
- По данным на 27 февраля 2020 года краткосрочные планы на 2015-2020 годы завершены на 38,3% - полностью выполнены работы в 1925 домах, - было отмечено на прошедшей на днях коллегии минстроя.
Всего, согласно областной программе капремонта, его ожидают около 12 тысяч многоквартирных домов,.
- Итоги работы оператора капитального ремонта в 2019 году свидетельствуют о позитивной динамике, - подчеркнул министр строительства ЖКХ области Павел Мигачёв.
ИСТОЧНИК KP.RU