В Минздраве Саратовской области прокомментировали слухи о закрытии больниц в районах

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:26:47+03:00

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«Слухами» назвал информацию о возможном закрытии больниц в районах исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Саратовской области Андрей Гадяцкий. Чиновник пояснил, что слухи закрытии больниц в районах области под предлогом «оптимизации» или «модернизации» не имеют под собой оснований. Об этом Гадяцкий заявил на заседании Общественного совета при министерстве здравоохранения, которое состоялось 28 февраля.

- Мы никого и ничего закрывать не собираемся … Создавая в нашей области 9 межрайонных медицинских центров, мы развиваем возможности больниц, дооснащаем их современным дорогостоящим диагностическим оборудованием с тем, чтобы жителям отдаленных районов не приходилось ездить за сложными исследованиями в областной центр, а проходить их в прикрепленном межрайцентре, который будет располагаться значительно ближе от места их проживания, чем город Саратов, - цитирует Гадяцкого пресс-служба минздрава.

По его словам, действующие районные больницы в малонаселенных районах области останутся с тем же функционалом, задачами и возможностями. При этом и.о. замминистра не исключил, что некоторые из них могут стать подразделениями этих девяти межрайцентров.

- У них изменится юридический статус, сократится количество управленческого и административно-технического персонала. Мы готовы эти вопросы обсуждать публично – с жителями, общественностью, местной властью. Но могу сказать, что врачи, медицинский персонал будут продолжать работать и лечить людей, повторюсь, с теми же возможностями, что есть сейчас, - сказал Андрей Гадяцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU