Китай и Иран вошли в число крупнейших покупателей сельхозпродукции из Саратовская области

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:12:17+03:00

В Лидерах по экспорту подкарантинной продукции из Саратова – Латвия, Азербайджан и Казахстан

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С начала 2020 года из Саратовской области за рубеж отправлено 104 тонны подкарантинного зерна и продуктов его переработки. Наиболее крупные поставки этой продукции приходятся на Латвию – 50,5 тыс. тонн (лён, шрот, лузга), Азербайджан – 29,4 тыс. тонн (партии пшеницы, соя и мука), Казахстан – 8,2 тыс. тонн (пшеница, соя, подсолнечник), Иран – 3,7 тыс. тонн (пшеница, чечевица, кукуруза, ячмень, нут, горох).

При этом, как сообщили в Управлении Россельхознадзора Саратовской области, в декабре 2019 года и в 2020 году зерно сои (220 тонн в 2019 году и 46 тонн в 2020 году) были отправлены в Китай.

Всего отгрузки подкарантинной продукции осуществлялись в 26 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU