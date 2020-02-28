2020-02-28T16:54:45+03:00
Общество

Под крыло Фонда защиты дольщиков могут войти еще 14 домов из Саратовской области

Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 февраля, Директор фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Саратовской области Татьяна Одинцова рассказала об проблемных объектах, где восстановление прав участников долевого строительства планируется с участием ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

По ее словам, еще 14 домов могут попасть «под крыло» фонда. Это ЖСК «Федоровская 1», «Федоровская 6», «Согласие», «Времена года», «Миргород».

На сегодня уже приняты решения по другим домам - 15 из 19 проблемным объектам. Дольщики 13 из них получат компенсации, два будут достраиваться. Общий объем финансирования - 2,6 млрд рублей. Всего выплачено компенсаций уже более чем на 1 млрд рублей. Еще по 4 объектам наблюдательный совет должен принять решение в конце марта начале апреля.

25 февраля прошла встреча с председателями ЖСК, у которых трудности с предоставлением документов. Если вовремя все сделать, то эти 14 объектов могут рассмотреть на заседании наблюдательного совета Фонда в апреле - мае 2020 года.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что этот вопрос держит на контроле председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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