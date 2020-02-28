Валерий Радаев: нужно приглашать всех участников строительства домов для обманутых дольщиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:34:54+03:00

Один из инвесторов не явился на заседание

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Сегодня, 28 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев на еженедельном заседании рабочей группы отчитался о проблемных домах в областном центре, ввод которых запланирован на 2020 год.

Дом на 1-м Вакуровском проезде в Октябрьском районе ООО "Феникс-2010" - формируется пакет документов для сдачи. В документах стоял март, как срок сдачи, по мнению Исаева, в течение 5-7 дней это будет сделано.

Дом на 2-м Одесском проезде (блок секция А) ООО "Стройсар" - прорабатывается вопрос с инвестором по компенсации земельными участками его дополнительных затрат. Мэр считает, что мартом вопрос будет решен.

16-этажное здание на перекрестке Чапаева и Рабочая ООО "ГК "Лепта"/ЖСК "Прометей" - ведутся строительные работы, срок сдачи - ноябрь.

10-этажный дом на Верхей ООО "Автодом"/ООО "УМАутсорсинг" - через 2 недели будет понятна окончательная сумма затрат, инвестор не отказывается от своих намерений. Мэр подчеркнул - держим срока - август. Документальное заключение по экспертизе должно быть в марте.

Самого инвестора, который взялся достраивать дом, в зале почему-то не было. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев удивился этому.

14-этажный дом № 13 на 13-м Шелковичном проезде ООО "Альфа-рекорд"/ЖСК "Комфорт" - идет кладка парапета, устройство кровли, закупаются материалы, срок сдачи - сентябрь.

Дом на Майской улице ПК "Росток-95"/ООО "РОСА" - заключен договор, будут вносится изменения в проектную документанцию по кровле, сейчас идет ожидание предложений от инвестора по компенсационным участкам и сметы затрат, но работы идут, сдача намечена на осень – в октябре. Сметы до середины марта должны предоставить.

- А что комментировать? Сегодня только оплатили корректировку проекта. 30 дней делают проект, 2 недели - на сметы. Это апрель в результате, - сказал инвестор и ответил губернатору, что «понимание по стройке» у него есть.

Один из местных жителей сообщил из зала, что на стройке почему-то не видно рабочих. Валерий Радаев сказал, что проблемных домов обманутых дольщиков осталось не так много, но они не самые простые. Готовность по ним неплохая, но она может такой и остаться.

Дом на перекрестке Рамаева и Мичурина в Саратове ЖСК "Строитель"/ ООО "Волгакомстрой"/ООО ППС "Леестр" - идет кирпичная кладка парапета, сдача - октябрь месяц по графику.

Дом на перекрестке Большой Садовой и Шелковичной ООО ППС "Леестр"/ЖСК "Наш Дом на Шелковичной" - каркас 17 этажа собирается, с 1 по 7 этаж идет внутренняя и внешня кладка стен. Срок сдачи стоит эти - декабрь это проговаривали с инвестором, сегодня была встреча рабочей группы. Есть убежденность, что успеют.

19-этажный дом на Сакко и Ванцетти, 31 - ЖСК "Буй"/АО "Саратовоблжистрой/ЖСК "Волга" - идет перекрытие 16 этажа, на этажах возведение внутренних и внешних стен. Ввод в эксплуатацию в декабре.

Губернатор в очередной раз потребовал от министра Павла Мигачева обеспечить явку на заседание всех ключевых участников процесса достройки домов.

ИСТОЧНИК KP.RU