В Саратовской области за год появится 18 тыс. рабочих мест

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:34:18+03:00

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В Саратовской области в 2020 году планируется создать около 18 тыс. рабочих мест.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции региона, примерно половина из них — в сфере индивидуального предпринимательства.

Среди предприятий, где будут открыты вакансии, названы: швейное производство ООО «Пирро Групп», подшипниковый завод АО «ЕПК Саратов», на строительстве второй очереди завода по выпуску стального литья для вагоностроения АО «Балаково-Центролит», а также ООО «Роберт Бош Саратов» и ООО «Бош Отопительные Системы». Всего там появится около 1,5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, места будут появляться в АПК, сфере образования за счет открытия и расширения новых школ и детсадов. Около 100 вакансий будут открыты в здравоохранении и учреждениях соцподдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU