2020-02-28T16:34:34+03:00
Общество

Панков: Сохраняя красоту волжских городов, Володин увлекает своим примером

Депутат поздравил жителей с победой во всероссийском конкурсе
Екатерина Семенова
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Проекты, представленные Пугачевом и ВольскомПроекты, представленные Пугачевом и Вольском
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» поздравил жителей Пугачева и Вольска с победой во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

- Много лет спикер Госдумы Вячеслав Володин реализует проекты по развитию наших городов. И увлекает своим примером общественность и власть. Наши малые города и исторические поселения каждый год участвуют во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В прошлом году порадовала победа Ершова. А в этом году в числе победителей — Пугачев и Вольск. Они участвовали и раньше, но не выходили в число лидеров. Зато было время поработать над проектами, документацией, обсудить все предложения с общественностью и специалистами. И в итоге они добились поставленной цели.

Теперь задача — качественно воплотить в жизнь свои проекты по благоустройству. На это они получат гранты от государства, Пугачев — 70 млн. руб., Вольск — 44,5 млн. руб. Неплохие средства. Поздравляю моих пугачевцев и вольчан, спасибо за активность и упорство. Очень важно сохранить красоту и неповторимость наших волжских городов, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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