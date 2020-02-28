2020-02-28T16:22:40+03:00
Общество

Пугачев и Вольск получат 114,5 млн рублей на благоустройство

Города стали одними из победителей всероссийского конкурса
Екатерина Семенова
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Вольск и Пугачев получат субсидии на благоустройствоВольск и Пугачев получат субсидии на благоустройство
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Два города Саратовской области получат гранты на благоустройство.

Как сообщает группа сторонников спикера Государственной думы России Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, субсидии получат Пугачев и Вольск.

Гранты будут выделены за победу во втором всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Предложения из Пугачева и Вольска были признаны одними из лучших из 300 заявок, поступивших на конкурс.

Пугачев стал четвертым из 116 городов и получит 70 млн рублей на реализацию проекта «На Иргиз — по теплому камню». Планируется благоустроить улицу Топорковская и обустроить скейтпарк.

Вольску достанется 44,5 млн рублей за девятое место из 25 городов. Проект носит название «Вольск — купеческий город XXI века» и предусматривает благоустройство главной пешеходной улицы — Революционная. Здесь будут обустроены площадки и интерактивного взаимодействия с жителями, открыты мастерские и зоны активности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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