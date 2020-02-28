Девочка торговала наркотиками в подъезде дома в Балакове
В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело
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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее подозревают в хранении и сбыте крупной партии наркотиков.
Следствие считает, что 4 декабря девушка продала синтетический препарат местному жителю. Сделка прошла в подъезде дома на улице Ленина.
Позднее она купила еще партию наркотика и хранила его при себе до 10 января, когда его обнаружили и изъяли полицейские.
Расследование продолжается. Специалисты устанавливают обстоятельства жизни и воспитания несовершеннолетней.
ИСТОЧНИК KP.RU