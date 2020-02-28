Панков: Сфера образования должна пользоваться всеми возможностями для развития, которые дает государство

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:11:21+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков на конференции в рамках Всероссийского педагогического собрания обсудил с городскими и сельскими учителями вопросы развития образования, прозвучавшие в послании Президента России Владимира Путина.

По мнению Николая Панкова, регион должен максимально широко использовать возможности, которые предоставляет государство в этой сфере. Как в рамках национального проекта «Образование», так и путем участия во всевозможных проектах, грантах, получения федеральных субсидий. Привлеченное финансирование станет хорошим подспорьем в решении поставленных задач.

- Присутствовал на послании Президента, оно было эмоционально наполненным. И один из главных приоритетов: внимание воспитанию подрастающего поколения и нашим педагогам. Придут ли люди работать в школу, зависит, в первую очередь, от заработной платы. Важно, что этому вопросу уделяется такое внимание на государственном уровне. Вы помните, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проводил парламентские слушания, добился выделения федеральных средств на сбалансированность областного бюджета. Выросла и средняя зарплата педагогов, и базовая ставка молодых учителей.

Отмечу: есть много вопросов, которые надо держать на контроле. Не должно быть огромного «разрыва» между доходами учителей и школьного руководящего звена. И нужно уходить от практики, когда педагог вынужден «тянуть» две и более ставки, чтобы получать достойную зарплату. Нагрузка должна быть адекватной, — подчеркнул депутат.

Другой крайне актуальный сегодня вопрос касается обновления кадров. Необходимо заинтересовать выпускников педагогических вузов приходить работать в школу, отметил Николай Панков. Для этого «Единая Россия» ускорит рассмотрение законопроекта о допуске студентов к осуществлению образовательной деятельности.

- Еще одна тема, которой по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина мы с прошлого года уделяем большое внимание в нашей области — это школьное питание. Минувшим летом мы проводили расширенные встречи по данному вопросу с участием родителей, общественности, педагогов, контролирующих органов, организаций, которые осуществляют питание детей. Во всех районах области продолжаются мониторинги качества школьного питания. Мы еще раз убедились, что наш Президент Владимир Путин прекрасно знает проблемы регионов. В своем послании он предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы вне зависимости от материального положения родителей. Это очень серьезная поддержка для семей с детьми, — сказал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU