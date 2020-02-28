2020-02-28T14:34:30+03:00
Происшествия

В Вольске женщина отсудила у насильника 100 тыс. рублей

Его также отправили в колонию на семь лет
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 46-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в изнасиловании под угрозой убийства и краже.

Преступление было совершено 19 ноября. Безработный мужчина решил обокрасть соседку. Около 23:30 он ломом взломал калитку на заднем дворе, а потом точно также вскрыл дверь в дом. Женщина проснулась от шума и вышла посмотреть, в чем дело.

Грабитель не только не испугался, он схватил хозяйку дома за шею, придушил, а потом изнасиловал. После этого он решил умыться, и в тот момент пострадавшая выскочила из дома к соседям. Оттуда она вызвала полицию.

В это время мужчина успел похитить ноутбук, золотую цепочку, крестик. Впоследствии ювелирные изделия он сдал в ломбард, а технику спрятал на участке.

Полиция обнаружила похищенное и вернула все владелице.

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на семь лет. Также он обязан выплатить потерпевшей 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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