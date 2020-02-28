2020-02-28T14:00:58+03:00
Общество

В теплицах предприятий Саратовской области вырастили 1,4 тыс.тонн овощей

Больше, чем в 2019 году
Дарья Вострикова
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В тепличных предприятиях Саратовской области в 2020 году вырастили 1,4 тысячи тонн овощной продукции, в 2019 году на текущую дату 1,3 тыс. тонн.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, в 2019 году в предприятиях произвели 36 тыс.тонн овощей.

При средней урожайности 33 кг с 1 кв. м. произведено 18,5 тыс. тонн огурцов, 15,8 тыс. тонн томатов и 1,7 тыс. тонн прочих овощей, что составляет 15,0 кг на душу населения, при нормативной потребности 12-14 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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