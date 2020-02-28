Во вторник четыре улицы в Заводском районе останутся без воды

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:53:54+03:00

Ограничения продлятся ориентировочно до 21:00

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Во вторник, 3 марта, без воды останутся жители Крымской улицы 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 28, 32, Крымского проезда 4, 6, 8, 10, 12, 14, Крымского тупика 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, проезде Энтузиастов 60, 62, 64.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», причина отключений — ввод в эксплуатацию водопровода.

Ограничения продлятся с 9:00 ориентировочно до 21:00.

Местным жителям коммунальщики порекомендовали в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU