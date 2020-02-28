2020-02-28T13:50:47+03:00
Общество

Спектакли Ртищевского виртуального концертного зала за два месяца посетили более 700 человек

Показано пять представлений
Дарья Вострикова
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Более 700 человек с начала 2020 года побывали в Ртищевском виртуальном концертном зале. Они посмотрели пять представлений, в том числе – трансляцию из концертного зала им. С.В. Рахманинова Московской государственной академической филармонии, сказку с оркестром «Аленький цветочек» Сергея Аксакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области,

также состоялась трансляция из концертного зала им. П.И. Чайковского Московской государственной академической филармонии «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой…». В программе прозвучали песни Андрея Эшпая – участника Великой Отечественной войны, лейтенанта взвода разведки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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