Михаил Исаев посетил питомник «Дорстрой»

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:46:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 февраля, глава Саратова Михаил Исаев вместе с представителями Управления Россельхознадзора посетил пункт временного содержания бездомных животных МБУ «Дорстрой». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

- Перед муниципалитетом стоит задача привести пункт временного содержания бездомных животных МБУ «Дорстрой» в соответствие требованиям. Вчера в ходе рабочей поездки в Саратов Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин не только посетил микрорайон Ласточкино, где при его поддержке будет обустроена дорога, но и встретился с зоозащитниками. Тема отлова и содержания безнадзорных животных – крайне острая для Саратова, так как значительно изменилось федеральное законодательство, регламентирующее организацию данного процесса. Вячеслав Викторович вчера сообщил, что окажет помощь в строительстве нового приюта, где будет предусмотрено всё необходимое, — написал мэр.

.

Он отметил, что у муниципалитета есть задача привести пункт временного содержания животных в соответствие требованиям.

Питомник рассчитан на 150 животных. Необходимо приспособить его под проведение работ по стерилизации, для этого нужно подвести коммуникации. Это первоочередная задача.Также модернизации требуют вольеры, будки и ограждения.

Руководитель МБУ «Дорстрой» Александр Гусев получил задачу в течение недели произвести все расчеты и доложить мэру, пункт временного содержания должен трансформироваться уже в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU