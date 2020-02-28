Саратовец задолжал своему сыну свыше 600 тыс. рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:01:15+03:00

Мужчина не выплачивал средства на содержание ребенка

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Прокуратура Ленинского района призвала саратовца виновным в неуплате алиментов на своего девятилетнего сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мужчина с февраля 2013 года по ноябрь 2019 года не перечислял деньги на ребенка.

У него образовалась задолженность свыше 600 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов с декабря 2016 года по ноябрь 2019 года в размере 168 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU