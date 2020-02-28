В эти выходные в Саратове пройдут соревнования по ездовому спорту
Состязания состоятся на стадионе «Зимний»
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На стадионе «Зимний» в Саратове 29 февраля и 1 марта пройдут соревнования по ездовому спорту «Волжский караван».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в состязаниях примут участие более 50 человек из Самарской, Ульяновской, Московской, Саратовской и других областей с собаками породы маламут, самоед, хаски и тд.
Они пройдут дистанцию в дисциплине скиджоринг — передвижение гонщиков свободным стилем с одним или несколькими собаками, также пройдут гонки упряжек.
Гости мероприятия смогут погладить животных и сфотографироваться с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU