2020-02-28T12:32:07+03:00
Общество

В эти выходные в Саратове пройдут соревнования по ездовому спорту

Состязания состоятся на стадионе «Зимний»
Дарья Вострикова
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На стадионе «Зимний» в Саратове 29 февраля и 1 марта пройдут соревнования по ездовому спорту «Волжский караван».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в состязаниях примут участие более 50 человек из Самарской, Ульяновской, Московской, Саратовской и других областей с собаками породы маламут, самоед, хаски и тд.

Они пройдут дистанцию в дисциплине скиджоринг — передвижение гонщиков свободным стилем с одним или несколькими собаками, также пройдут гонки упряжек.

Гости мероприятия смогут погладить животных и сфотографироваться с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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