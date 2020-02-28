Вор пытался перебросить в колонию Пугачева 20 телефонов
Парня сразу задержали
Фото УФСИН по Саратовской области
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В колонию №17 Пугачева Саратовской области пытались доставить партию мобильных телефонов.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, нарушитель пытался перебросить в исправительное учреждение сразу 20 аппаратов.
Мужчину заметили сотрудники колонии, когда он перекинул через ограждение три свертка. Гражданина сразу же задержали, им оказался ранее дважды судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 22-летний парень.
В отношении гражданина был составлен административный протокол. Материалы направлены мировому судье.
ИСТОЧНИК KP.RU