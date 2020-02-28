2020-02-28T12:07:36+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина взяла попользоваться чужой телефон и подалась в бега

Гражданку приговорили к пяти месяцам колонии
Ольга Симонова
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В Ровенском районе Саратовской области осудили 32-летнюю женщину, которую признали виновной в мошенничестве.

- В ночь с 21 на 22 сентября 2019 года гражданка на трассе в 1 км от села Приволжское пила спиртное с подругой и двумя парнями, с которыми они познакомились этим же вечером. Один из новоиспеченных собутыльников дал подсудимой телефон LG, чтобы она послушала музыку, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После встречи дама уехала домой вместе с гаджетом. Его владелец спохватился только под утро, приехал к женщине, чтобы забрать мобильник. Злоумышленница ему ответила, что ничего у нее нет, а сотовый она оставила в машине.

После этого днем она стала пользоваться телефоном, удалила контакты и фотографии, занесла свою информацию.

Через несколько дней, 26 сентября, на мобильник позвонила полиция, и женщина решила отдать устройство. Однако после первого заседания суда злоумышленница не явилась, ее объявили в розыск.

Скрываться гражданке удалось в течение двух месяцев, но правосудие ее все равно настигло. Женщину приговорили к пяти месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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