Магазин на Коммунистической улице в Вольске сделали доступным для инвалидов
Появился пандус
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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, акционерное общество «Тандер» не оборудовало вход в здание магазина «Магнит» на Коммунистической улице 16а в Вольске пандусом.
Прокурор направил иск в суд об обязании организации выполнить эти действия. Требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU