Магазин на Коммунистической улице в Вольске сделали доступным для инвалидов

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:15:07+03:00

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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, акционерное общество «Тандер» не оборудовало вход в здание магазина «Магнит» на Коммунистической улице 16а в Вольске пандусом.

Прокурор направил иск в суд об обязании организации выполнить эти действия. Требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU