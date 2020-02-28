Жителям Саратовской области «Почта России» поможет увековечить память об их героических предках

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:12:39+03:00

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До 31 мая в отделениях «Почты России» будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС по Саратовской области, снимки принимают во всех отделениях. Их будут передавать в управления федеральной почтовой связи региона для сканирования и публикации в единой базе данных, а после возвращать владельцам.

Также в отделениях разместят информацию о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

ИСТОЧНИК KP.RU