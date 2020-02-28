Жителям Саратовской области «Почта России» поможет увековечить память об их героических предках
До 31 мая в отделениях «Почты России» будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС по Саратовской области, снимки принимают во всех отделениях. Их будут передавать в управления федеральной почтовой связи региона для сканирования и публикации в единой базе данных, а после возвращать владельцам.
Также в отделениях разместят информацию о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.
ИСТОЧНИК KP.RU