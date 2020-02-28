В Энгельсе вор-домушник отправился в колонию за кражу из дома
Парень ночью забрал чужое имущество
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Суд признал 24-летнего жителя Энгельса виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 5 ноября в 00:35 парень незаконно проник в один из домов на Рыбной улице и унес из тумбочки деньги, а также имущество.
Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 23 тыс. рублей.
За это мужчина проведет год, три месяца и 15 дней в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU