Росгвардейцы по горячим следам задержали вора из Аркадака
Сотрудники Росгвардии задержали «по горячим следам» подозреваемого в краже в Аркадаке.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, с заявлением в органы обратилась местная жительница и сообщила, что из ее дома украли имущество. Росгвардейцы прибыли на место событий, опросили соседей и очевидцев, после чего установили предполагаемого злоумышленника.
Возможного преступника задержали менее чем через час, им оказался 35-летний рецидивист. Мужчина признался в содеянном, похищенное имущество у него изъяли.
Гражданина передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU