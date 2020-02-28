Росгвардейцы по горячим следам задержали вора из Аркадака

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:08:31+03:00

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Сотрудники Росгвардии задержали «по горячим следам» подозреваемого в краже в Аркадаке.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, с заявлением в органы обратилась местная жительница и сообщила, что из ее дома украли имущество. Росгвардейцы прибыли на место событий, опросили соседей и очевидцев, после чего установили предполагаемого злоумышленника.

Возможного преступника задержали менее чем через час, им оказался 35-летний рецидивист. Мужчина признался в содеянном, похищенное имущество у него изъяли.

Гражданина передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU