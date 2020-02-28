2020-02-28T11:49:33+03:00
Происшествия

Саратовец получил два года колонии за кражу с банковского счета

Мужчина сделал переводы с украденных телефонов
Дарья Вострикова
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Суд признал 26-летнего саратовца виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в октябре 2019 года мужчина подрабатывал разнорабочим на одном из участков в СНТ «Дачник».

Около 5:00 22 сентября мужчина унес из бани два телефона марки Honor стоимостью свыше 15 тыс. рублей, пока членов семьи на даче не было.

Он скрылся с места преступления и в тот же день, будучи у себя дома на проспекте Энтузиастов в Саратове, обнаружил, что один из аппаратов подключен к мобильному банку. Мужчина перевел себе 4,5 тыс. рублей и 8 тыс. рублей своему знакомому, которые впоследствии забрал себе.

Общая сумма ущерба составила 12,5 тыс. рублей.

За это жителя Заводского района отправили на два года в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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