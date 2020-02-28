Многодетная мать в Саратове не может получить ипотеку и автомобиль по возрасту детей

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:38:16+03:00

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Мать девяти детей Ирина Кононыхина из Саратовского района не может воспользоваться поддержкой государства из-за особенностей местного законодательства.

Сейчас у нее шесть маленьких детей, столько не разместить в обычной машине. Но получить большой семейный транспорт как многодетная мать она не может из-за того, что рождение младших совпадает с совершеннолетием старших. Автомобиль положен тем, у кого в семье семь и более детей, но в тот момент, когда у Ирины рождаются младшие, старшим уже исполняется 18.

Также женщина не может взять ипотеку из-за своей многодетной семьи, участок земли ей положен, но построить на нем дом она не может. Из-за большого количества детей социальную ипотеку ей никто не дает.

Со своей проблемой гражданка пришла в штаб-квартиру ЛДПР. Депутат городской думы Антон Ищенко пообещал ей посодействовать в рассмотрении вопроса о внесении изменении в областной закон о мерах поддержки многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU