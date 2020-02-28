Михаил Исаев: Территории «Тантала» и «СЭПО» не должны быть застроены

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:36:21+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал ситуацию с земельными участками муниципалитета.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, Исаев потребовал не менять назначение территорий под предприятиями.

- Новым Генпланом Саратова, утвержденным в 2018 году, определено зонирование территории города. Одна из таких зон — территория производственного назначения. Это значит, что на данном земельном участке могут быть размещены лишь промышленные организации, — заявил глава города.

Он напомнил, что раньше нередко земли обанкроченных заводов были проданы, а на их месте появлялись торговые объекты или многоэтажки. Однако сейчас, по его словам, власти внимательно рассматривают каждый такой случай.

- Моя принципиальная позиция — повторить такую ситуацию, как сложилась, например, с землями авиационного завода, мы не можем. Сейчас на слуху сложная ситуация на ряде предприятий — «НЕФТЕМАШ-САПКОН», «Тантал», «СЭПО». Чтобы не произошло с данными производствами, территории, на которых они расположены, должны остаться «окрашенными» под данный вид деятельности. Муниципалитет должен создать условия для сохранения промышленности в городе. Для этого в том числе должны быть предусмотрены и земельные участки, на которые может в будущем зайти потенциальный инвестор и открыть свое производство, — заявил Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU