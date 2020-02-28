Автовору из Энгельса не смягчили приговор за угнанный ВАЗ-2114
В Саратове не стали уменьшать срок жителю Энгельса за кражу автомобиля.
- Волжский районный суд 28 ноября 2019 года осудил 23-летнего жителя Энгельса на два года и два месяца в колонии общего режима, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Ночью 30 апреля парень во дворе дома по улице Соколовая открыл переднюю водительскую дверь ВАЗ-211440, завел ключом двигатель и перегнал машину в арендуемый гараж. Там он распорядился легковушкой по своему усмотрению и причинил тем самым ее владельцу 107,5 тыс. рублей ущерба.
На суде мужчина признал свою вину, а через некоторое время после вынесения приговора подал апелляцию. Мужчина просил смягчить наказание.
Саратовский областной суд признал жалобу необоснованной и не стал смягчать двухгодичный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU