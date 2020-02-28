Автовору из Энгельса не смягчили приговор за угнанный ВАЗ-2114

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:17:32+03:00

Парня приговорили к двум годам и двум месяцам колонии

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В Саратове не стали уменьшать срок жителю Энгельса за кражу автомобиля.

- Волжский районный суд 28 ноября 2019 года осудил 23-летнего жителя Энгельса на два года и два месяца в колонии общего режима, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Ночью 30 апреля парень во дворе дома по улице Соколовая открыл переднюю водительскую дверь ВАЗ-211440, завел ключом двигатель и перегнал машину в арендуемый гараж. Там он распорядился легковушкой по своему усмотрению и причинил тем самым ее владельцу 107,5 тыс. рублей ущерба.

На суде мужчина признал свою вину, а через некоторое время после вынесения приговора подал апелляцию. Мужчина просил смягчить наказание.

Саратовский областной суд признал жалобу необоснованной и не стал смягчать двухгодичный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU