2020-02-28T11:45:58+03:00
Происшествия

Житель Хвалынска заплатит 20 тыс. рублей за мат в адрес полицейского

Мужчине не понравилась остановка за нетрезвую езду
Дарья Вострикова
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Суд признал 39-летнего жителя Хвалынска виновным в оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 12 января дорожные инспекторы остановили его автомобиль и предложили проследовать в районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования на установление алкогольного опьянения.

Мужчина не хотел нести административную ответственность, поэтому начал оскорблять полицейского нецензурной бранью.

За это правонарушение грубияну придется отдать 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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